Общество

Число летальных исходов от коронавируса в Псковской области увеличилось до 217

Три смертельных случая в результате коронавируса зарегистрировано в Псковской области за минувшие сутки, 22 марта. Таким образом, общее число умерших от коронавируса в псковском регионе возросло до 217. Об этом свидетельствует статистика, опубликованная на портале стопкоронавирус.рф.

Напомним, за 22 марта в Псковской области зафиксировано 63 случая заражения коронавирусом. Выздоровели 12 человек.

Всего в регионе провели 305 456 исследований на коронавирус (858 за минувшие сутки). За весь период наблюдений COVID-19 подтвердился у 33 813 человек, выздоровели 22 795.