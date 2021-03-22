Общество

При строительстве новой школы в Пскове сохранят старые сосны

При строительстве новой школы на 825 мест на улице Юбилейной в Пскове сохранят сосны, не входящие в пятно застройки. Об этом сообщил глава администрации областного центра Александр Братчиков, отвечая на обращение псковички, опубликованное на сайте губернатора.

Фото здесь и далее: губернатор60.рф

«На границах публичной кадастровой карты видно, что весь участок входит в границу застройки. Получается, что все многолетние сосны, березы и деревья вырубят?» - поинтересовалась женщина. Она попросила сохранить около 7 берез и 16 сосен рядом с площадкой у дома №45 на улице Юбилейной и около 20 сосен у дома №41 на улице Юбилейной.

«Где еще жители города увидят сосны и березы, которым уже более 30 лет? Просьба предусмотреть сохранение данных деревьев, а не вырубать! Школьники на уроках по окружающему миру и биологии смогут изучать породы деревьев на свежем воздухе на территории школы или рядом», - добавила псковичка.

«Во время строительства школы на 825 мест на улице Юбилейной в городе Пскове сосны, не входящие в пятно застройки, будут сохранены», - ответил Александр Братчиков. Также проект предусматривает благоустройство территории с высевом многолетних трав и посадкой ценных пород декоративных деревьев.