Общество

Сообщения о преступлениях военнослужащих в Пскове принимают круглосуточно

Сообщения о преступлениях принимаются круглосуточно по «телефону доверия». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в 301-м военном следственном отдела СК России по Западному военному округу.

В Пскове следственное отделение 301 военного следственного отдела расположено по адресу: г. Псков, ул. Николая Васильева, 77. Сообщения о совершенных военнослужащими на территории региона преступлениях принимаются круглосуточно по «телефону доверия» 8 (8112) 69-82-36.

Заместитель руководителя отдела подполковник юстиции А. Лысенко принимает граждан ежедневно в рабочие дни с 9.00 до 18.00, а дежурный следователь – круглосуточно.

В полномочия 301 военного следственного отдела входит исполнение законодательства РФ об уголовном судопроизводстве, о совершенных военнослужащими преступлениях.