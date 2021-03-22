Общество

Mango представил псковичам весеннюю коллекцию одежды

Весеннюю коллекцию одежды представили в магазине испанского бренда Mango в торгово-развлекательном центре «Акваполис» в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации центра.

«Новая весенняя коллекция порадует вас яркими красками и весенним настроением! Отличный шоппинг с Mango позволит вам приготовиться к теплым дням, чтобы не терять время и наслаждаться настоящей весной, когда она наконец-то вступит в свои права!» - отметили в ТРК.

Магазин «Mango» находится на первом этаже ТРК «Акваполис». Подробности здесь.