Общество

Почти 100 раз проверили оружие у жителей Псковской области за неделю

98 раз проверили сотрудники Росгвардии сохранность оружия и патронов у жителей Псковской области с 15 по 21 марта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

Сотрудники подразделений лицензионно-разрешительной работы областного управления Росгвардии выявили 21 административное правонарушение и изъяли 13 единиц гражданского оружия.

Центр лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии напоминает владельцам гражданского оружия, у которых истекает срок разрешений на хранение и ношение оружия, о необходимости обратиться с документами для перерегистрации имеющегося оружия в подразделения ЛЛР по месту жительства за 30 суток до окончания действия разрешения.

Заявление по линии лицензионно-разрешительной работы можно подать через портал государственных услуг. При подаче электронного заявления на оплату госпошлины действует скидка 30%.