Общество

Возможности для досрочного выхода на пенсию расширили по ряду профессий в России

Правительство России утвердило изменения в порядке досрочного выхода на пенсию для граждан, работающих на особо тяжелых и опасных рабочих местах, а также занятых в наиболее важных для общества сферах. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в отделении Пенсионного фонда России по Псковской области.

Законодательство предусматривает новые возможности для досрочного выхода на пенсию врачей, педагогов, пожарных, летчиков, спасателей и других категорий работников (статьи 30,31 Федерального закона №400-ФЗ, всего около 30 наименований).

Ранее в стаж работы, дающей право на досрочное пенсионное обеспечение, включались периоды работы, которая выполнялась постоянно в течение полного рабочего дня. «Иными словами, речь шла только об очном присутствии сотрудников на рабочем месте. Также в стаж шли периоды получения пособия по государственному социальному страхованию в период временной нетрудоспособности и периоды ежегодных основного и дополнительных оплачиваемых отпусков», - отметили в пресс-службе.

При этом врачи и учителя постоянно должны проходить курсы повышения квалификации, без которых они не могут оказывать услуги по возрастающим стандартам. «То же самое касается летчиков, машинистов и других, которым нужно осваивать новую технику. Соответственно, в это время они отсутствуют на рабочих местах. До настоящего времени за такие периоды стаж им не учитывался», - рассказали в пресс-службе.

Отмечается, что теперь в их трудовой стаж будут включаться периоды профессионального обучения и дополнительного профессионального образования, в том числе курсы повышения квалификации. «Главное условие, чтобы на это время за сотрудниками сохранялись рабочие места и зарплата, а работодатели отчисляли взносы на обязательное пенсионное страхование», - добавили в отделении ПФР.

В настоящее время в Псковской области «досрочные» пенсии получают 38 956 пенсионеров.