Общество

Подростковая преступность снижается в Псковской области

Тенденция к сокращению подростковой преступности наблюдается в Псковской области. Об этом сообщила ответственный секретарь региональной комиссии по делам несовершеннолетних Надежда Васильева на расширенном заседании под председательством первого вице-губернатора Веры Емельяновой.

Надежда Васильева рассказала, что указала на тенденцию к сокращению удельного веса подростковой преступности с 9,4% в 2019 году до 3,7% в 2020 году. По ее словам, снижение криминальной активности подростков говорит, в первую очередь, о правильно выбранном направлении работы с несовершеннолетними, находящимися в конфликте с законом, а также с членами их семей. Этому способствуют и принятые профилактические меры: специалисты муниципальных комиссий совместно с представителями правоохранительных органов в 2020 году провели около 70 профилактических мероприятий. Порядка 190 подростков вовлекли в досуговую деятельность, трудоустроили более 20 человек.

Также проанализировали возможность привлечения трудных подростков к различным видам полезного досуга и добровольческой деятельности.

Вера Емельянова подчеркнула, что положительная динамика - это не полное решение проблемы. «Мы должны быть готовыми реагировать на все вызовы, которые возникают среди несовершеннолетних. Важно следить за актуальностью и эффективностью принимаемых мер», - отметила первый вице-губернатор и обратила особое внимание на необходимость расширения возможностей для индивидуальной работы с подростками.

Еще одной темой для обсуждения стал анализ эффективности мер, применяемых профильными учреждениями и ведомствами по сокращению количества самовольных уходов несовершеннолетних из дома или государственного учреждения опеки. Для этих целей в регионе проводится целый комплекс мероприятий, сообщил председатель регионального комитета по образованию Александр Седунов. Одним из самых актуальных в настоящее время является популяризация практики обращения детей, родителей, учителей в институты медиации. В 2020 году на предоставление услуги в комитет поступило более 300 заявок от образовательных организаций региона.

В рамках заседания стороны рассмотрели вопросы профилактики травматизма и гибели несовершеннолетних на пожарах и водоемах. В целях снижения количества пожаров, в том числе по причине детской шалости с огнем, а также для предупреждения выхода подростков на лед и нахождение на водных объектах без присмотра родителей, Главное управлением МЧС России по Псковской области реализует ряд профилактических мероприятий. С учащимися, руководителями учреждений образования, педагогическим составом и родителями регулярно проводятся беседы, уроки и семинары на тему безопасности и предотвращения несчастных случаев, сообщили представители ведомства.

Отдельно члены комиссии обсудили реализацию мероприятий, направленных на создание безопасной среды для подростков в Сети.

По итогам заседания Вера Емельянова поблагодарила всех членов комиссии за работу, обозначив основной целью мероприятий текущего года проведение активной профилактической работы, направленной на снижение любых факторов риска для молодежи. Одним из ключевых шагов к созданию безопасной среды для детей обозначено продолжение тесного межведомственного взаимодействия.