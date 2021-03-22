Общество

В финале конкурса «Юные дарования» принимают участие 360 псковских школьников

В Псковской области проходит финал ежегодного областного конкурса «Юные дарования». В нем принимают участие 360 школьников 5-8 классов образовательных учреждений региона - победители первого заочного этапа конкурса. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областной администрации.

Участники борются за звание «Юный знаток» по 11 школьным предметам: математике, физике, русскому языку, литературе, истории, биологии, химии, английскому, французскому и немецкому языкам. Уже прошли первые испытания по географии, литературе и истории.

Подведение итогов конкурса состоится 31 марта в дистанционном формате. Финалисты и победители получат дипломы и грамоты.

Проведение мероприятий согласовано с Роспотребнадзором и организовано с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических мер.

Региональный ежегодный конкурс «Юные дарования» проводится с целью выявления интеллектуально одаренных и талантливых детей. Мероприятие направленно на развитие творческих способностей учащихся, пробуждение интереса к решению нестандартных задач и подготовку юных жителей Псковской области к участию во Всероссийской олимпиаде школьников.