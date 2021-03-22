Общество

20 животных не выпустили за границу в Псковской области из-за одной собаки

В Псковской области на российско-латвийском участке границы РФ в МАПП Бурачки государственные инспекторы управления Россельхознадзора провели ветеринарный контроль 6 собак и 14 кошек. Животные перемещались автомобильным транспортом из Санкт-Петербурга в Литву, Бельгию, Испанию и Нидерланды.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления, в ходе контрольно-надзорных мероприятий было выявлено нарушение закона РФ «О ветеринарии» и приказа министерства сельского хозяйства РФ «Об утверждении перечня видов животных, подлежащих идентификации и учету». У одной из собак отсутствовало средство идентификации – микрочип, что не позволило установить достоверность сведений, указанных в ветеринарном сертификате и гарантировать соблюдение ветеринарных требований ЕС.

Вывоз собаки из РФ запрещен, оформлен акт о возврате животного. Машина с остальными питомцами также была возвращена на территорию России, так как животные были оформлены единой партией.

В управлении Россельхознадзора напомнили, что выявление нарушений у одного животного влечет за собой риск возврата всех питомцев.

«При вывозе домашних животных в количестве более двух голов в Евросоюз необходимо оформлять ветеринарные сертификаты в соответствии с формой, установленной в Европейском союзе. Кроме того, животные обязательно должны подлежать вакцинации против бешенства, а также чипированию с внесением информации в паспорт животного, которое гарантирует соблюдение ветеринарных требований ЕС», - отметили в управлении.