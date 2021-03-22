Общество

Пушкиногорца заключили под стражу за уклонение от наказания

Уклоняющегося от исправительных работ жителя Пушкиногорского района заключили под стражу. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

Ранее мужчину осудили за неуплату средств на содержание несовершеннолетних детей. Ему назначили исправительные работы на срок 9 месяцев.

В течение 3-х суток после вступления приговора в законную силу осужденный не явился в уголовно-исполнительную инспекцию. На телефонные звонки он не отвечал, по месту жительства не находился, на работу не выходил. В этой связи на мужчину завели розыскное дело.

18 марта осужденного задержали сотрудники полиции. Постановлением суда его заключили под стражу на срок 30 суток. Постановление пока не вступило в законную силу.