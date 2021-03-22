Общество

Определены победители школьного фестиваля КВН в Псковской области

Фестиваль КВН среди школьных команд завершился в Псковской области. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщил один из организаторов мероприятия руководитель «Гремячей лиги» КВН, педагог дополнительного образования ДЦ «Надежда» Сергей Козлов.

Фестиваль впервые проходил в онлайн-формате. Команды предоставляли видео своих выступлений в трех конкурсах: видеоблоги, биатлон и челленджи. Игру можно посмотреть в группе «Гремячей лиги» в социальных сетях.

Победителями фестиваля стала команда «Пять на сцене, один дома» из 24-й школы города Пскова. На втором месте - «Скиттлз» из 2-й школы города Пскова. Третье место разделили команда «Молодой чемодан» из Себежа и «Жить здорово» из 8-й школы города Пскова.

Кроме того, диплом симпатии жюри получила команда КВН «X-Style» из Забайкальского края.

«Будем надеяться, что эта первая большая игра станет началом КВН-карьеры многих команд из районов, городов и других регионов страны!» - отметили организаторы.