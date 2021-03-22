Общество

Полномочия региона в сфере природопользования и охраны окружающей среды уточнят

На мартовской сессии депутаты рассмотрят законопроект о внесении изменений в закона Псковской области «О системе органов исполнительной власти Псковской области». Областной комитет по природным ресурсам и экологии разработал проект документа для приведения отдельных положений закона в соответствие с актуальными федеральными нормами, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального парламента.

Из перечня государственно-властных полномочий исполнительно-распорядительного характера в сфере охраны окружающей среды предлагается убрать пункт о выдаче разрешений на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух. Законодательные нормы предусматривают выдачу таких разрешений федеральным органом исполнительной власти, а значит, данный пункт регионального закона подлежит признанию утратившим силу.

Вместе с тем, согласно федеральному закону «О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами» на органы государственной власти субъектов РФ возложены полномочия по исполнению законодательства РФ в области безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами. Этот пункт дополнит действующую редакцию закона «О системе органов исполнительной власти Псковской области».

Выделение дополнительных бюджетных средств законопроект не предусматривает.

Для рассмотрения и внесения на сессию проект закона направлен в комитет по экономической политике, АПК. экологии и природопользованию.