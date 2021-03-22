Общество

Сроки охоты определены в Псковской области

В Псковской области определили сроки охоты. Соответствующий указ, опубликованный на портале нормативно-правовых актов региона, подписала исполняющая полномочия обязанности губернатора Вера Емельянова.

Фото: pixabay.com

Сроки любительской и спортивной охоты:

на все половозрастные группы лося: с 1 октября по 10 января;

на волка: с 1 августа по 28 (29) февраля;

на селезней уток с использованием живых подсадных (манных), уток в весенний период: с первой субботы апреля по 10 мая;

на гусей, селезней уток в весенний период: с первой субботы апреля и в течение 10 дней;

на глухаря, тетерева, вальдшнепа в весенний период: с третьей субботы апреля и в течение 10 дней.

Выданные ранее разрешения на добычу охотничьих ресурсов на весеннюю охоту 2021 года будут действовать строго в установленные сроки. Внесение изменений в них не требуются.

Запрещается:

с 1 сентября по 30 сентября коллективная охота на взрослых самцов лося с участием более трех человек и охота на взрослых самцов;

охота на лося с применением собак охотничьих пород, за исключением добора раненых самцов лося;

с 20 мая по 20 июня и с 15 июля по 15 августа коллективная охота на взрослых самцов европейской косули с участием более трех человек и охота на взрослых самцов косули с применением собак охотничьих пород, за исключением добора раненых самцов косули;

с 1 июня по 15 июля и с 1 сентября по 30 сентября коллективная охота на взрослых самцов благородного оленя с участием более трех человек и охота на взрослых самцов благородного оленя с применением собак охотничьих пород, за исключением добора раненых самцов благородного оленя;

с 1 июня по 1 октября охота на кабанов загоном, нагоном, с применением собак охотничьих пород, за исключением добора раненых кабанов;

с 21 марта по 10 июня охота на медведей загоном, нагоном, с применением собак охотничьих пород, за исключением добора раненых медведей;

с 1 августа по 1 октября коллективная охота на медведей с применением собак охотничьих пород с участием более трех человек;

с 1 августа по 1 октября применение собак охотничьих пород, не имеющих справки или свидетельства о происхождении, за исключением добора раненых животных;

добыча самок кабанов, имеющих приплод текущего года.