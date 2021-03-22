Сроки охоты определены в Псковской области

В Псковской области определили сроки охоты. Соответствующий указ, опубликованный на портале нормативно-правовых актов региона, подписала исполняющая полномочия обязанности губернатора Вера Емельянова.
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Сроки любительской и спортивной охоты:
- на все половозрастные группы лося: с 1 октября по 10 января;
- на волка: с 1 августа по 28 (29) февраля;
- на селезней уток с использованием живых подсадных (манных), уток в весенний период: с первой субботы апреля по 10 мая;
- на гусей, селезней уток в весенний период: с первой субботы апреля и в течение 10 дней;
- на глухаря, тетерева, вальдшнепа в весенний период: с третьей субботы апреля и в течение 10 дней.
Выданные ранее разрешения на добычу охотничьих ресурсов на весеннюю охоту 2021 года будут действовать строго в установленные сроки. Внесение изменений в них не требуются.
Запрещается:
- с 1 сентября по 30 сентября коллективная охота на взрослых самцов лося с участием более трех человек и охота на взрослых самцов;
- охота на лося с применением собак охотничьих пород, за исключением добора раненых самцов лося;
- с 20 мая по 20 июня и с 15 июля по 15 августа коллективная охота на взрослых самцов европейской косули с участием более трех человек и охота на взрослых самцов косули с применением собак охотничьих пород, за исключением добора раненых самцов косули;
- с 1 июня по 15 июля и с 1 сентября по 30 сентября коллективная охота на взрослых самцов благородного оленя с участием более трех человек и охота на взрослых самцов благородного оленя с применением собак охотничьих пород, за исключением добора раненых самцов благородного оленя;
- с 1 июня по 1 октября охота на кабанов загоном, нагоном, с применением собак охотничьих пород, за исключением добора раненых кабанов;
- с 21 марта по 10 июня охота на медведей загоном, нагоном, с применением собак охотничьих пород, за исключением добора раненых медведей;
- с 1 августа по 1 октября коллективная охота на медведей с применением собак охотничьих пород с участием более трех человек;
- с 1 августа по 1 октября применение собак охотничьих пород, не имеющих справки или свидетельства о происхождении, за исключением добора раненых животных;
- добыча самок кабанов, имеющих приплод текущего года.
За осуществление охоты с нарушением установленных сроков охоты предусмотрена административная ответственности в виде лишения права осуществлять охоту на срок от одного года до двух лет, предупредили в областном комитете по природным ресурсам и экологии.
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