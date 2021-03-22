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Дмитрий Пермяков: Если в Пскове нет дендролога, давайте заменим его общественным мнением

Депутат Псковской городской Думы от партии «Яблоко» Дмитрий Пермяков не исключил, что и в мае 2020 года проголосовал за правила благоустройства и озеленения Пскова, в которых прописано, что собственники частных территорий не обязаны согласовывать вопросы спила деревьев с городскими властями. Об этом он сообщил в прямом эфире радио «Эхо Москвы», комментируя недавнюю ситуацию с массовым спилом деревьев рядом с ТК «Шайба».

Напомним, данная территория является частной, и, как ранее заявил начальник УГХ Николай Баринов, спил деревьев на ней не противоречит правилам благоустройства, санитарного содержания и озеленения города Пскова. Ситуацию, при которой массовый спил деревьев на общественной территории не противоречит закону, Дмитрий Пермяков считает странной.

«Получается, что закон не нарушен, потому что в мае 2020 года на сессии гордумы были приняты новые правила благоустройства и озеленения Пскова. Точно не могу сказать, я голосовал за или против. Но не исключаю, что даже я тогда принял те правила благоустройства, потому что они достаточно обширны. И в них как раз прописано, что частное лицо на своей территории не обязано спрашивать разрешения на спил деревьев, - пояснил гость студии. - Когда речь идет о приусадебном участке, где растет две яблони, одна из которых перестала давать плоды, это логично. Именно эти ассоциации приходили в голову, когда мы эти правила одобряли, но бывает так, что принятое положение впоследствии оборачивается проблемами, и только практика может это выявить».

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Дмитрий Пермяков напомнил, что ситуация со спилом деревьев у «Шайбы» обсуждалась на недавнем заседании комитета по ЖКХ и благоустройству гордумы. По итогам рассмотрения вопроса было высказано предложение внести изменения в правила благоустройства, по которым спил деревьев на общественно значимых территориях, находящихся в частной собственности, нужно будет согласовывать с администрацией города.

Также депутат убежден, что общественность должна участвовать в вопросах, касающихся спиливания зеленых насаждений. «Если в Пскове нет дендролога, давайте заменим его общественным мнением», - предложил он.

Кроме того, гость студии в рамках эфира рассказал, чем занимается фонд «Городские проекты» в Пскове, интересы которого он отстаивает. По его словам, представители фонда продолжают бороться с ликвидацией пешеходных переходов в Пскове и готовят на следующее заседание городской комиссии по безопасности дорожного движения презентацию на тему того, как вернуть пешеходные переходы и делать их безопасными для пешеходов.