Общество

Современное оборудование для оперирования онкобольных апробируют псковские хирурги

Заместитель главного врача по хирургии областной клинической больницы, депутат Псковского областного Собрания, региональный координатор партпроекта «Единой России» «Здоровое будущее» Игорь Дитрих проводит апробацию уникального для псковского региона оборудования, предназначенного для лечения онкологических больных, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального парламента.

На данный момент выполнено две операции с применением современной лапароскопической стойки, которую областной больнице предоставил один из ведущих мировых производителей медицинского оборудования. В ходе последнего оперативного вмешательства пациентке 58 лет удалена злокачественная опухоль кишечника.

«Такие операции в областной больнице выполняются эндоскопическим способом регулярно, но новшество заключается в применении оборудования, которое при введении человеку специального контрастного вещества, позволяет визуализировать пути кровотока, лимфооттока и лимфоузлов, в которых предположительно могут быть метастазы», - пояснил Игорь Дитрих.

Используя такую навигацию, хирург в специальном освещении четко видит, какую зону пораженного органа необходимо удалить. Такая методика, как сказал врач, повышает качество оперативного вмешательства и дает пациенту практически 100-процентный шанс, что все опухолевые клетки будут удалены.

«Если в дальнейшем пациенту потребуется дополнительное лечение в онкодиспансере в виде лучевой или химиотерапии, то его шанс на излечивание резко увеличивается», - констатировал Игорь Дитрих.

Использовать лапароскопическую стойку псковские медики будут в течение месяца. «С этим оборудованием мы знакомились на всевозможных выставках и мастер-классах, когда выезжали за пределы области, но сами на практике его не применяли. Сейчас своими руками все испробуем и сделаем выводы. Кстати, от производства аппарата и выхода его на мировой рынок до апробации в нашей больнице прошло всего три года, это очень быстро», - отметил заместитель главврача.

По словам Игоря Дитриха, если по итогам месячной апробации новой лапароскопической системы станет очевидно, что медучреждение нуждается в таком оборудовании, будет подготовлено обращение в областной комитет здравоохранения с обоснованием и просьбой о закупке.

Заместитель главного врача областной больницы уточнил, что лапароскопическая стойка может применяться не только для лечения онкобольных, но и при других оперативных вмешательствах, в частности в торакальной хирургии и урологии.

«Вот мы сейчас прошли по операционному блоку и увидели, что в каждой операционной идут операции, большинство из них - с применением лапараскопической техники. Ни одна операционная не простаивает, мы оперируем и ковидных больных с сопутствующими заболеваниями. В 2020 году в областной больнице было сделано 146 таких операций», - подчеркнул медик.

Смотрите также Лапароскопическая операция по новой методике проведена 31 января в Пскове

Игорь Дитрих отметил, что в ковидные времена объем плановой помощи по объективным причинам уменьшился, но, как заверил депутат, все, кому хирургическое вмешательство необходимо по неотложным показаниям, оперируются без очереди и ожиданий.

Фото пресс-службы Псковского областного Собрания депутатов