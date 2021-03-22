Общество

Принять участие в конкурсе национальных видеороликов приглашают псковичей

Жителей Псковской области приглашают принять участие во всероссийском конкурсе национальных видеороликов «МЫ». Организаторы уверены, что конкурс поможет раскрыть культурное своеобразие многочисленных народов, проживающих в России, и будет способствовать укреплению межэтнических связей, повысит уровень медиакомпетенций различных национальных организаций. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областной администрации.

Участниками могут стать как отдельные граждане, так и коллективы авторов, а также теле- и киностудии. Предложен выбор из двух тем: «Межнациональное согласие в России» и «Национальная идентичность».

Для участия в состязании любителям необходимо определиться с темой и номинацией, придумать интересную идею, создать и смонтировать ролик — игровой, анимационный, репортажный или документальный, а для профессиональных студий и авторов — фильм. Затем свою работу следует загрузить в файлообменник и до 31 июля заполнить заявку на сайте.

С 15 сентября по 30 октября пройдет всенародное онлайн-голосование за лучший ролик в каждой номинации, участие сможет принять любой желающий. Также видео будут оценены профессиональным жюри. Награждение состоится 4 ноября, в День народного единства, в очном и онлайн форматах, победители получат дизайнерские статуэтки «Мы» и денежные премии.

Также в рамках конкурса пройдет всероссийская акция «Фотофлешмоб «МЫ». Цель акции — собрать изображения глаз представителей всех национальностей, проживающих на территории России, и затем создать уникальный ролик, транслирующий образ межнационального единства России. Видео будет опубликовано в День России, 12 июня. Участникам акции необходимо крупным планом сфотографировать глаза того или иного человека, а затем отправить снимки организаторам, указав национальную принадлежность героя. Материалы необходимо направить на электронную почту wekonkurs@gmail.com, в теме письма нужно написать «Фотофлешмоб МЫ-2021». Прием фотографий продлится до 15 мая текущего года.

Организаторами конкурса национальных видеороликов выступают межрегиональная общественная организация «Федерация современного искусства» и онлайн-кинотеатр «Ноль Плюс», Федеральное агентство по делам национальностей.

Подробную информацию о всероссийском конкурсе национальных видеороликов «МЫ» можно узнать на сайте и в официальной группе «ВКонтакте».