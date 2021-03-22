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Работу ФАПов в Лудонях и Кошелевицах проверил Александр Котов

Работу двух ФАПов в струго-красненских Лудонях и плюсских Кошелевицах, открытых в прошлом году, проверил 23 марта председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов. Деревни находятся на территории округа депутата, вместе со спикером медпункты проинспектировали главы муниципалитетов Александр Волков и Виталий Аршинов и главный врач межрайонной больницы Дмитрий Мельцер, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального парламента.

Главной проблемой год назад было отсутствие подключения воды - проект предусматривал использование пятисотлитровой емкости. Александр Котов тогда обратил внимание, что в медпунктах с небольшой загрузкой вода может застаиваться, что недопустимо по санитарным нормам.

Спустя год каждый из четырех введенных в эксплуатацию ФАПов - в Лудонях, Ровном, Молодях и Кошелевицах - имеет подключение к скважине. Лишь в последней из деревень проблема воды не решена из-за аварии.

В Лудонях гостей встретила фельдшер Лидия Мартынова. Врач работала в старом ФАПе и согласилась продолжить работу в новом медпункте. «Прием ведем каждый день. Посетители постоянно идут, и очень довольны. ФАП оснащен всем необходимым оборудованием, здесь тепло, есть и горячая, и холодная вода. Все работает!» - рассказала Лидия Мартынова. В медучреждении можно обратиться за помощью к врачу и приобрести самые необходимые лекарства.

В Молодях медпункт принимает пациентов раз в неделю по четвергам. Но и сегодня, в неурочный вторник, по словам Дмитрия Мельцера, идет прием - работает передвижной медицинский комплекс, оснащенный маммографом.

В Кошелевицах новый фельдшер. Лариса Зуева приехала из Санкт-Петербурга и не только прониклась работой в деревне, но и думает, как сделать помощь односельчанам более эффективной.

Вода в медпункте пока привозная - система водоснабжения отказала в морозы, но причина понятна, как и способы решения. Этот ФАП также был спроектирован с емкостью, уже на месте главный врач больницы и глава района приняли решение подключить его к водонапорной башне, но в итоге пришлось вести водовод от скважины.

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«Вода проведена, дополнительный насос в скважину опущен. После оттепели устраним все технические проблемы», - пообещал Виталий Аршинов.

С учетом опыта первого года работы, и в частности, первой зимы, трубы водоводов всех четырех ФАПов будут утеплены. «Мы разберем обшивку, а по окончании работ подсыпем грунт и закончим работы по благоустройству», - поделился планами Дмитрий Мельцер.

Гордость межрайонной больницы - охват вакцинированных жителей. «Вы в передовиках!» - похвалил главного врача Александр Котов - в Струго-Краснеском и Плюсском районе привито около тысячи человек, и процесс не останавливается.

«Мы проанализировали сроки разморозки вакцины, рассчитали расстояние до населенных пунктов и мобилизовали все кадры, включая ФАПы, офисы врача общей практики, буквально на третий день начала вакцинации. Распределили вакцины. Холодная зима позволила без проблем развезти их даже в дальние точки и снять нагрузку с поликлиники. Представьте, у нас даже в Заянье привиты 15 человек!» - рассказал Дмитрий Мельцер.

Лариса Зуева подтвердила, что жители деревни постоянно обращаются с вопросами о вакцинации. В день приезда Александра Котова 10 человек прошли в медпункте второй этап, продолжается запись на первую прививку.

Кроме того, прямо на базе кошелевицкого ФАПа один из жителей деревни получает восстановительное лечение после перенесенного ковида - фельдшер делает ему инъекции и ставит капельницы. Пока это только эксперимент, но в самое ближайшее время, по словам Дмитрия Мельцера, такая помощь может стать обычной для любого из четырех медпунктов.

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Лариса Зуева вынашивает и другие планы. После возвращения воды хочет приступить к восстановительному лечению односельчан. Основные болезни старшего поколения связаны с сосудистой системой и нарушением работы опорно-двигательного аппарата. В этом может помочь массаж, лечебная физкультура и даже организованные пешие и велопрогулки. Фельдшер уже продумывает пятикилометровый маршрут. «Места здесь очень красивые!» - поделилась недавняя жительница Санкт-Петербурга.

«Дмитрий Александрович, берегите такие кадры, они нам сейчас особенно нужны», - обратился к главному врачу Александр Котов. Дмитрий Мельцер в ответ заметил, что больница уже обсуждает с врачом возможности увеличения нагрузки за счет расширения охвата территории.

Подводя итог поездки, Александр Котов подчеркнул, что почти все договоренности, о которых шла речь год назад, не просто выполнены - найдены удачные решения.

«В целом можно сказать, что программа модернизации первичного звена здравоохранения работает. Пообщался с людьми на приеме - жители деревень довольны. Теперь очень важно поддерживать наших врачей, работать с кадрами», - добавил спикер. По мнению Александра Котова, все медицинские пункты, которые будут строиться впредь, изначально должны проектироваться с подведением инженерных коммуникаций и с обеспечением благоустройства территории. К такому же стандарту необходимо подтягивать уже работающие ФАПы. «Считаю, что территория медпункта должна быть образцовой. Этот вопрос я готов ставить на областном уровне», - отметил Александр Котов.

В 2021 году в округе председателя Собрания запланировано строительство еще одного фельдшерско-акушерского пункта в Заполье. Спикер выразил надежду, что полученный опыт поможет и местным властям и главному врачу заранее учесть все необходимое.

Фото: пресс-службы Псковского областного Собрания депутатов