Общество

В России изменят порядок назначения социальной доплаты к пенсии

С 1 января 2022 года социальная доплата к пенсии будет устанавливаться в беззаявительном порядке со дня назначения пенсии, пишет «Российская газета» со ссылкой на Минтруда.

В ведомстве поясняют, что подготовлен проект приказа, которым будет утвержден порядок обмена информацией между территориальными органами ПФР и уполномоченными органами регионов. По словам замглавы Минтруда России-статс-секретаря Андрея Пудова, назначение соцдоплаты к пенсии станет новой услугой, которая будет назначаться проактивно с 2022 года.

«Предоставление заявления, а также других документов для получения соцдоплаты к пенсии больше не потребуется», - подчеркнул он.

Для установления федеральной социальной доплаты уполномоченный орган исполнительной власти региона будет обязан направлять в территориальный орган ПФР информацию о произведенных изменениях, индексациях, увеличениях размеров денежных выплат гражданам. Информацию власти должны предоставить не позднее 5 рабочих дней со дня, с которого произошли соответствующие изменения.

Для установления региональной социальной доплаты к пенсии территориальные органы ПФР будут предоставлять уполномоченным органам регионов информацию о факте установления гражданину пенсии, размер которой ниже величины прожиточного минимума пенсионера в регионе, а также о произведенных изменениях, индексациях, увеличениях размеров выплат, гражданам в срок, который также не должен превышать 5 дней со дня, с которого произошли соответствующие изменения. Также ПФР будет передавать региональным властям информацию об осуществлении пенсионером работы или иной деятельности, в период которой граждане подлежат обязательному пенсионному страхованию.

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Федеральные и региональные власти обязаны делать доплату людям, у которых пенсии не дотягивают до прожиточного минимума пенсионера в регионе. Некоторые регионы делают это за счет собственных средств, другие - за счет межбюджетных трансфертов.