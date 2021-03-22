Общество

В дошкольных образовательных учреждениях Пскова проверили соблюдение санитарных норм

В дошкольных образовательных учреждениях Пскова управление образования администрации города провела проверки соблюдения требований санитарного законодательства, а также по привлечению внебюджетных средств и вопросам охраны жизни и здоровья детей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении.

На основании приказов сотрудники управления образования оперативно выезжали в учреждения, изучали документы по вопросам контроля, беседовали с сотрудниками образовательных учреждений.

В ходе контрольных мероприятий в отдельных дошкольных учреждениях были выявлены нарушения по вопросам охраны жизни и здоровья детей, соблюдения требований санитарного законодательства СП 2.3/2.4.3590-20 и привлечения внебюджетных средств. Управлением образования даны рекомендации по незамедлительному устранению нарушений.

Сотрудники, а также руководители образовательных учреждений, чьи действия привели нарушениям, привлечены к дисциплинарной ответственности.

Родителей (законных представителей) призывают обращаться в управление образования для оперативного решения вопросов по защите прав несовершеннолетних в рамках действующего законодательства.

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