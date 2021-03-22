Общество

Детские лагеря открылись в 23 школах Пскова

В Пскове начали работу пришкольные оздоровительные лагеря в муниципальных общеобразовательных учреждениях. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении образования администрации Пскова.

На базе 23 школ города с 8:30 до 14:30 почти тысяча обучающихся будет занята организованным отдыхом в период каникул. В течение недели в лагерях ежедневно будет работать «Всероссийский корпус спасателей» по вопросам безопасности на водоемах в весенний период.

Для детей из семей в трудной жизненной ситуации и детей, работающих родителей, двухразовое питание в пришкольном лагере является бесплатным.

23 и 24 марта на базе второго отделения МБОУ «Псковский педагогический комплекс» (ул. Западная, 19) для обучающихся проведут презентационные занятия по общеобразовательной общеразвивающей программе дополнительного образования «Безопасное колесо», организованные МБУ ДО «Наставник».

Также один из дней работы пришкольных лагерей будет посвящен вопросам безопасности дорожного движения.