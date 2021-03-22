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На майские праздники запустят дополнительные поезда Псков - Москва

С 27 апреля по 12 мая АО «ФПК» (дочернее общество ОАО «РЖД») планирует назначить более 500 дополнительных поездов дальнего следования. Они будут обеспечивать перевозки пассажиров на самых востребованных направлениях. В этот список вошел и поезд «Псков – Москва», сообщается на сайте РЖД.

Дополнительные поезда будут курсировать в сообщении между Москвой и Санкт-Петербургом, Уфой, Псковом, Мурманском, Кировом, Йошкар-Олой, Тольятти, Чебоксарами, Пензой, Саранском, Казанью, Смоленском и другими городами.

Из Санкт-Петербурга запланированы дополнительные рейсы в Ярославль, Новороссийск, Анапу, Казань, Киров и Брянск.

Кроме того, в период майских праздничных дней на ряде направлений традиционно будут увеличены составы уже курсирующих поездов.

Пиковыми датами выезда пассажиров на майские праздники ожидаются 30 апреля и 7 мая, в обратном направлении – 3 и 10 мая. В настоящее время в расписании уже появилось более 100 дополнительных поездов. В ближайшие дни в системе продаж билетов станут доступны и другие.

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Билеты на дополнительные поезда можно приобрести в железнодорожных кассах, на официальном сайте ОАО «РЖД» и с помощью мобильного приложения «РЖД Пассажирам».