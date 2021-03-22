Общество

В Пскове поддержали инициативу Андрея Турчака о поправках в закон о занятости

Обсуждение законопроекта о занятости прошло 23 марта на площадке Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» при участии депутатов регионального парламента, представителей профсоюзов и общественных организаций, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе реготделения партии.

В обсуждении приняли участие секретарь регионального отделения партии, депутат Госдумы Александр Козловский, депутаты Псковского областного Собрания Алексей Севастьянов и Сергей Быков, президент «Торгово-промышленной палаты Псковской области» Владимир Зубов, председатель Комитета по труду и занятости Псковской области Сергей Аржаников, координатор партийного проекта «Локомотивы роста» Валерий Тюменцев.

«В период пандемии некоторые люди остались без работы, пострадали многие предприниматели. «Единая Россия» с первых дней пандемии начала работу, направленную на решение данной проблемы, разработала и внесла поправки в закон о занятости. Секретарь Генерального совета партии Андрей Анатольевич Турчак предложил дать дополнительные гарантии при трудоустройстве людям с ограниченными возможностями здоровья. Также партия внесла поправки, которые позволят сформировать общий для всей России рынок труда и упростят для людей поиск работы», - рассказал Александр Козловский.

По словам Сергея Аржаникова, на рынке труда Псковской области снижается численность рабочей силы: сейчас работают почти 302 тысячи человек, а шесть лет назад было 360 тысяч работающих в регионе. Поэтому поправки по поддержке безработных граждан очень важны. Законопроект предусматривает, что в период профобучения будут сохраняться государственные выплаты для безработных, а также увеличится возраст поддержки молодежи при трудоустройстве до двадцати пяти лет.

«В области 15,5 тысяч инвалидов трудоспособного возраста, из них трудоустроены только 4 тысячи человек», - рассказал он и добавил, что поправки в закон предусматривают, что работодатели будут получать налоговые льготы только по факту найма. Это исключит любые манипуляции при оформлении на работу людей с ограниченными возможностями здоровья.

«Эти поправки продиктованы жизнью. Их нужно вносить, потом постепенно еще дополнять», - отметил Алексей Севастьянов.

Все участники обсуждения сошлись во мнении о необходимости предложенных партией изменений в закон о занятости. Общественное обсуждение поправок в закон будет вынесено также на заседание фракции «Единая Россия» в Псковском областном Собрании.

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Отметим, подобные обсуждения сейчас проходят во всех регионах страны, после чего их направят в Государственную Думу.