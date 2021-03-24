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Общество

В России предлагают индексировать пенсии новой категории граждан

24.03.2021 07:52|ПсковКомментариев: 0

Освободить руководителей советов многоквартирных домов от уплаты страховых взносов в социальные фонды предложил заместитель председателя палаты молодых законодателей при Совете Федерации Илья Ножечкин. Инициативу поддержал первый замглавы бюджетного комитета Совфеда Сергей Рябухин, пишет «Парламентская газета».

Большинство старших по многоквартирным домам (МКД) - пожилые люди, и отчисления в фонд соцстраха фактически переводят их в разряд работающих пенсионеров, которым индексация пенсий не положена, а значит, теряются стимулы заниматься общественно-полезным делом, отмечает издание.

Куратор инициативы в палате регионов, первый замглавы Комитета Совфеда по бюджету и финрынкам Сергей Рябухин считает нужным провести «круглый стол» на эту тему, а саму идею освобождения старших по домам от страховых отчислений он предложил оформить в конкретный законопроект.

Сенатор подчеркнул, что речь идет не только о пожилых гражданах, но и о тех, кто не достиг  пенсионного возраста. В ряде случаев управляющие компании выплачивают им зарплаты в конвертах, что нельзя назвать нормой в современной России. «Это нелегальная зарплата, что просто некрасиво. Поэтому мы хотим легализовать такие выплаты, чтобы все было законно. Но нужно, чтобы с этой суммы не взимались платежи в социальные фонды», — пояснил он.

По оценкам Сергей Рябухин, потери консолидированного бюджета от введения подобной нормы будут незначительными, «но косвенный эффект от содержания жилого фонда и наведения порядка будет большой».

Теги: #пенсии #ЖКХ #Совет Федерации
Источник: Псковская Лента Новостей
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