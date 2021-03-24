Общество

МВД будет сообщать о всех судимостях кандидатов на выборах и штрафах за экстремизм

Министерство внутренних дел России по запросу избирательных комиссий будет предоставлять данные о всех судимостях кандидатов на выборах, а также об их привлечении к административной ответственности за распространение экстремистских материалов или символики. Текст соответствующей поправки, одобренной Госдумой, размещен в думской электронной базе данных, пишет ТАСС.

Изменения вносятся в статью 12 закона «О полиции», которая предписывает раскрывать данные о наличии только неснятой или непогашенной судимости у кандидатов на должность президента РФ, кандидатов в депутаты заксобраний и на выборные должности местного самоуправления. Поправка расширяет эту статью и обязывает МВД предоставлять данные «в отношении лиц, выдвинутых кандидатами на выборах, об имевшихся или имеющихся у них судимостях (о фактах их осуждения) с указанием категории преступления, о дате снятия или погашения судимости, о привлечении их к административной ответственности за совершение административных правонарушений, предусмотренных статьями 20.3 и 20.29 КоАП РФ». Указанные статьи КоАП предусматривают наказание за производство и распространение экстремистских материалов, а также за пропаганду или публичную демонстрацию нацистской (экстремистской) символики.

Также вводится обязанность полиции раскрывать информацию о судимостях и фактах уголовного преследования лиц, назначаемых членами избирательных комиссий, а также о привлечении их в прошлом к административной ответственности за нарушение законодательства о выборах и референдумах.

Еще одна поправка устанавливает, что информация из банка данных полиции о лицах, осужденных за преступление или совершивших административное правонарушение, может передаваться «по запросам органов исполнительной власти субъектов РФ, органов местного самоуправления и их должностных ли» в отношении организаторов митингов и демонстраций.

Госдума поддержала эти поправки во втором чтении законопроекта, обязывающего полицию представлять данные о непогашенной судимости у кандидатов в присяжные заседатели. На пленарном заседании в среду законопроект рассмотрят в третьем, заключительном чтении.