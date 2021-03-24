Общество

В Гидрометцентре пообещали устойчивый рост дневных температур в Псковской области

Дневные температуры в Псковской области будут устойчиво расти. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщила начальник Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС» Тала Нещадимова.

«Сегодня, по ощущениям, будет тепло, однако земная поверхность пока холодная, снег будет испаряться и воздух до рекордных показателей для этого года не прогреется», - рассказала Тала Нещадимова.

Вместе с тем СМИ в Санкт-Петербурге пишут о том, что сегодня, 24 марта, Северную столицу ожидает самый теплый день с начала года. Температура воздуха в Санкт-Петербурге поднимется до +9 градусов.

«Я не думаю, что в Петербурге сегодня будет самый теплый день. В Псковской области сегодня точно не прогнозируют самый теплый день, у нас уже были теплые дни и до этого», - прокомментировала Тала Нещадимова.