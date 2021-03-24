Общество

Устав Псковской области изменят после обращения прокурора к губернатору

Законопроект о поправках в Устав Псковской области рассмотрели сегодня, 24 марта, депутаты областного Собрания на заседании парламентского комитета по бюджету, финансам и налоговой политике, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Первый заместитель начальника правового управления администрации Псковской области Марина Чамкина пояснила, что представленный законопроект разработан для приведения в регионального законодательства в соответствие с федеральным. Основание для разработки стало обращение прокурора Псковской области, который обратился к губернатору с просьбой выступить с такой законодательной инициативой.

«Это связано с тем, что новой статьей 129 Конституции РФ изменен порядок назначения прокуроров субъектов Российской Федерации. Законопроект предусматривает исключение из статьи 31 Устава Псковской области полномочия Псковского областного Собрания депутатов по согласованию кандидатуры на должность прокурора Псковской области», - пояснила докладчик.

При этом проектом закона Устав Псковской области дополняется полномочием Псковского областного Собрания депутатов по заслушиванию информации о деятельности территориальных органов федеральных органов исполнительной власти в Псковской области.

Кроме того, в Устав региона необходимо внести поправки в соответствии с актуальными нормами Бюджетного кодекса РФ.

В рамках заседания парламентского комитета депутаты поддержали проект закона и дали рекомендацию к его принятию в двух чтениях на ближайшей сессии областного заксобрания, которая состоится завтра, 25 марта.