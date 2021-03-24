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Общество

Начинается видеотрансляция пресс-брифинга, посвященного «Чистым играм»

24.03.2021 14:30|ПсковКомментариев: 0

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию пресс-брифинга, посвященного состязанию-субботнику «Чистые игры». Пресс-брифинг проходит в общественном пресс-центре Псковской Ленты Новостей.

Участники:

  • заместитель главы администрации Пскова Павел Волков
  • заместитель начальника управления городского хозяйства администрации Пскова Татьяна Алексеева
  • член Псковского регионального отделения РЭД, и. о. директора по коммуникациям ООО «Титан-Полимер» Снежанна Ермолаева
  • эколог регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) ООО «Экопром» Наталья Сеножатская.

Не секрет, что после зимы улицы города требуют тщательной уборки: обнажается накопившийся под снегом мусор, неубранные осенью опавшие листья, песок, которым посыпали дорожки. Администрация Пскова традиционно с 1 по 30 апреля проводит месячник по благоустройству и санитарной уборке городских территорий. Он проходит ежегодно в целях повышения уровня благоустройства, улучшения санитарного состояния городских территорий и создания комфортных условий проживания населения.

Руководителям организаций (независимо от организационно-правовой формы), расположенных на территории города, ежегодно рекомендуется проводить санитарную уборку и очистку территорий в соответствии с Правилами благоустройства, санитарного содержания и озеленения города Пскова. Чтобы мотивировать псковичей внимательно отнестись к этой задаче, городские власти решили реализовать в этом году проект «Чистые игры».

Участникам мероприятия предлагается очистить территории своих предприятий или организаций, улицы, парки, набережные рек от мусора. Самым активным вручат памятные подарки. Все участники получат благодарственные письма от администрации города Пскова, а три победителя - подарки и сертификат от Псковской Ленты Новостей на бесплатную публикацию, а также памятные призы от компании «Титан-Полимер».

Контейнеры и мешки для вывоза мусора предоставит региональный оператор по обращению с ТКО - компания «Экопром».

Участники сегодняшнего пресс-брифинга расскажут о деталях проекта.

Теги: #администрация Пскова #Чистые игры #Титан-Полимер #экопром
Источник: Псковская Лента Новостей
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