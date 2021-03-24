Общество

В Псковской области намерены расширить перечень срочных социальных услуг

Перечень срочных социальных услуг, предоставляемых их поставщиками в Псковской области, намерены расширить. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, соответствующий проект закона рассмотрели сегодня, 24 марта, депутаты Псковского областного Собрания на заседании парламентского комитета по труду и социальной политике.

Согласно постановлению правительства РФ, примерный перечень социальных услуг по видам социальных услуг был дополнен следующей срочной социальной услугой: «сопровождение получателей социальных услуг, получающих социальные услуги в стационарной форме социального обслуживания, при госпитализации в медицинские организации в целях осуществления ухода за указанными получателями».

«Указанная услуга позволит обеспечить необходимый уход при оказании медицинской помощи гражданам, госпитализированным в медицинские организации из организаций социального обслуживания, оказывающих социальные услуги в стационарной форме социального обслуживания», - пояснила первый заместитель председателя комитета Татьяна Селиверстова.

В рамках заседания парламентского комитета депутаты поддержали проект закона и дали рекомендацию к его принятию в двух чтениях на ближайшей сессии областного заксобрания, которая состоится завтра, 25 марта.