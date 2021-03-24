Общество

Родителей псковских школьников приглашают сдать ЕГЭ

Акция «День сдачи ЕГЭ родителями» пройдет в средней общеобразовательной школе №24 имени Л. И. Малякова в Пскове 2 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе городской администрации.

«Данная акция призвана помочь выпускникам и их родителям снять психологическое напряжение, связанное с подготовкой к ЕГЭ, а также познакомить родителей с экзаменационной процедурой, - рассказали в пресс-службе. - Участники увидят весь процесс изнутри: от рамки металлодетектора до получения результатов».

Родители смогут проверить свои знания по русскому языку. Для акции разработали сокращенные варианты экзаменационных работ, которые дают возможность за короткий срок познакомиться с заданиями разных типов.

Всероссийская акция «Единый день сдачи ЕГЭ родителями» в 2021 году проходит в пятый раз. Инициатором акции является Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки.