Общество

Гражданина Таджикистана фиктивно прописал житель города Дно

Житель города Дно фиктивно зарегистрировал гражданина Таджикистана. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

28-летний безработный местный житель прописал иностранца в доме по улице Гвардейской. Горожанин дал признательные показания.

Кроме того, в деревне Пятчино Стругокрасненского района в квартире дома на улице Молодежной местная жительница 1962 года рождения фиктивно зарегистрировала двух граждан Белоруссии.

А в доме одного из садоводческих товариществ Гдовского района 50-летний житель Ленинградской области фиктивно зарегистрировал гражданина Российской Федерации. Возбуждено уголовное дело.

В настоящее время по данным фактам проводятся проверки.