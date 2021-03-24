Общество

Названы результаты независимой оценки псковских учреждений культуры и соцобслуживания

Парламентский комитет по труду и социальной политике рассмотрел сегодня, 24 марта, вопрос о результатах независимой оценки условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания. С докладом выступил председатель областного комитета по труду и занятости населения Сергей Аржаников, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Чиновник уточнил, что в 2020 году независимая экспертиза проводилась в 25 организациях социального обслуживания, в сфере образования было проверено 214 организаций дошкольного, школьного, дополнительного и профессионального образования, в сфере культуры - 18 организаций.

Медицинские учреждения в прошлом году независимые эксперты не посещали - в связи с пандемией коронавируса было принято решение о переносе срока проведения независимой оценки.

Среди выявленных недостатков - частичная доступность для инвалидов и маломобильных групп, ограниченный режим работы сельских учреждений культуры, отсутствие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов.

«Провели оценку, выявили недостатки, а сроки для их устранения установлены?» - поинтересовалась депутат-единоросс Наталья Мельникова.

«Естественно, в каждом органе исполнительной власти утверждаются планы по устранению недостатков в разумные сроки, но все зависит от возможностей бюджета», - ответил Сергей Аржаников.

Парламентарии в ходе обсуждения отметили, что рекомендации общественных экспертов по устранению выявленных недостатков в учреждениях социальной сферы региона должны находить отражение при формировании областного бюджета.