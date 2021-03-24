Общество

В Псковской области обновят полномочия администрации по тушению пожаров

Администрация Псковской области может получить дополнительные полномочия в части организации тушения пожаров. Соответствующие изменения в региональный закон «О пожарной безопасности в Псковской области» рассмотрел комитет по законодательству и местному самоуправлению регионального парламента на заседании 24 марта, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Представитель администрации региона рассказал, что в федеральном законодательстве появилось новое понятие — тушение ландшафтных природных пожаров, которое подразумевает ликвидацию палов травы.

Таким образом, в случае принятия закона на завтрашней сессии областного Собрания, к полномочиям администрации региона отнесут:

- организацию тушения ландшафтных (природных) пожаров (за исключением тушения лесных пожаров и других ландшафтных (природных) пожаров на землях лесного фонда, землях обороны и безопасности, землях особо охраняемых природных территорий, осуществляемых с частью 5 статьи 51 Лесного кодекса РФ) силами и средствами единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, расположенных на территории области.

- тушение пожаров силами подразделений пожарной охраны, содержащихся за счет средств областного бюджета (за исключением лесных пожаров, пожаров в закрытых административно-территориальных образованиях, особо важных и режимных организациях, в которых создаются специальные и воинские подразделения федеральной противопожарной службы, в организациях, в которых создаются объектовые подразделения федеральной противопожарной службы, а также при проведении мероприятий федерального уровня с массовым сосредоточением людей).