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Общество

Около 7% составляет недокомплект участковых полиции в Псковской области

24.03.2021 15:21|ПсковКомментариев: 0

Порядка 7% составляет недокомплект участковых уполномоченных полиции в Псковской области. Об этом сообщил начальник штаба регионального УМВД Вячеслав Абаренков на заседании комитета по законодательству и местному самоуправлению Псковского областного Собрания депутатов 24 марта, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Проблему некомплекта участковых в органах внутренних дел озвучил депутат Алексей Севастьянов. «Недокомплект есть, порядка 7%, - согласился Вячеслав Абаренков. - Это рабочий процент. Работа достаточно сложная и текучесть кадров достаточно большая. Не каждый справится с этой работой, не каждый сотрудник ОВД годится на эту должность». Он пояснил, что ведомство старается подбирать кадры, которые смогли бы выполнять функции участкового уполномоченного полиции.

Председатель профильного комитета областного Собрания Владимир Яников попросил представителя УМВД уделять более серьезное внимание проблеме преступности на территории Псковского района.

«Что ситуация в Великих Луках, что в Пскове и Псковском районе — это наши первоочередные задачи, с которыми постоянно работаем и без внимания не оставляем», - заверил Вячеслав Абаренков.

Также на заседании затронули тему наездов автомобилей на пешеходов. Депутат Олег Савельев высказал мнение, что такие происшествия происходят по причине недостаточной освещенности пешеходных переходов.

Начальник штаба регионального УМВД ответил, что по наиболее аварийным участкам дорог проводится анализ и вносятся соответствующие предложения по снижению аварийности.

Напомним, на предстоящей сессии Псковского областного Собрания депутатов, которая состоится 25 марта, начальник УМВД России по Псковской области Алексей Овсянников выступит с отчетом о деятельности ведомства за 2020 год.

Теги: #псковское областное собрание #полиция
Источник: Псковская Лента Новостей
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