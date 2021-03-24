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Общество

Пенсионный фонд: надбавок за непрерывный стаж не будет

24.03.2021 18:22|ПсковКомментариев: 0

Ложная информация о доплате к пенсии в размере 490 рублей от Пенсионного фонда за непрерывный стаж стала появляться в интернете все чаще. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе отделения ПФР по Псковской области.

Авторы публикаций утверждают, что в случае, когда женщина имеет 20 лет непрерывного трудового стажа, а мужчина - 25 лет, они имеют право получить дополнительные пенсионные баллы. Воспользоваться данным правом могут мужчины и женщины, которые заработали этот стаж до 2002 года. В ложных источниках говорится, что многие пенсионеры не идут оформлять эту прибавку, потому что просто не знают о ней.

Как пояснила управляющий Отделением ПФР по Псковской области Наталья Мельникова, данная информация не соответствует действительности.

«Действующие нормы законодательства в области пенсионного обеспечения не предусматривают доплаты к пенсии за непрерывный продолжительный стаж. Весь заработанный к моменту выхода на пенсию стаж учитывается при первоначальном расчете размера пенсии. При этом, продолжительность стажа учитывается в целях конвертации пенсионных прав, то есть для расчета размера страховой пенсии по старости за период до 1 января 2002 года. После указанной даты при расчете пенсии учитываются только страховые взносы, а также иные (нестраховые) периоды, предусмотренные законодательством», - прокомментировала Наталья Мельникова.

Вся достоверная и актуальная информация о пенсионном обеспечении размещена на официальном сайте ПФР и в официальных группах ПФР в социальных сетях, кроме того, по всем вопросам можно обращаться на телефон «горячей линии» Отделения – 8 800 600 01 76.

Теги: #пенсии #пенсионный фонд #надбавка
Источник: Псковская Лента Новостей
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