Общество

Ордена за заслуги перед ФРГ вручили двум псковичам

Ордена «За заслуги перед Федеративной Республикой Германия» вручили сегодня директору Центра лечебной педагогики Андрею Цареву и педагогу-психологу Светлане Андреевой за многолетнюю работу, результатом которой стало создание Центра, где помогают особенным детям. Об этом в своем инстаграм-аккаунте написала дочь Андрея Царева, Наталья.

Фото здесь и далее: инстаграм-аккаунт Натальи Царевой

«Вчера состоялось мероприятие, где такие замечательные люди, как мой папа Андрей Царев и Светлана Андреева, были удостоены высокой награды Федеративной Республики Германия за заслуги в деле примирения и взаимопонимания между народами России и Германии», - написала Наталья.

Генеральный консул ФРГ в Санкт-Петербурге Стефано Вайнбергер вручил награды от имени президента Федеративной Республики Германии Франка-Вальтера Штайнмайера.

Консул высоко оценил работу псковского Центра лечебной педагогики и отметил, что это образец настоящего взаимопонимания и сотрудничества между Россией и Германией.

«За годы плодотворного сотрудничества были достигнуты впечатляющие результаты, которые стали совместным достоянием наших стран», - отметил консул.

Дочь Андрея Царева написала, что гордится отцом и сердечно поздравила его и Светлану Андрееву с «заслуженной наградой».