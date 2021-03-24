Ордена за заслуги перед ФРГ вручили двум псковичам

Ордена «За заслуги перед Федеративной Республикой Германия» вручили сегодня директору Центра лечебной педагогики Андрею Цареву и педагогу-психологу Светлане Андреевой за многолетнюю работу, результатом которой стало создание Центра, где помогают особенным детям. Об этом в своем инстаграм-аккаунте написала дочь Андрея Царева, Наталья.
Фото здесь и далее: инстаграм-аккаунт Натальи Царевой
Генеральный консул ФРГ в Санкт-Петербурге Стефано Вайнбергер вручил награды от имени президента Федеративной Республики Германии Франка-Вальтера Штайнмайера.
Консул высоко оценил работу псковского Центра лечебной педагогики и отметил, что это образец настоящего взаимопонимания и сотрудничества между Россией и Германией.
«За годы плодотворного сотрудничества были достигнуты впечатляющие результаты, которые стали совместным достоянием наших стран», - отметил консул.
Дочь Андрея Царева написала, что гордится отцом и сердечно поздравила его и Светлану Андрееву с «заслуженной наградой».