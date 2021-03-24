Общество

Псковские росгвардейцы поздравили 82-летнего ветерана войск правопорядка

Псковские росгвардейцы поздравили ветерана войск правопорядка Алексея Кобцева с наступающим Днем Росгвардии. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области

Росгвардейцы вручили ветерану памятные подарки, пожелали крепкого здоровья и долгих лет жизни.

Алексей Кобцев родился в 1939 году в Ставропольском крае. В 1961 году, после окончания средней школы, поступил в Саратовское военное училище имени Ф. Э. Дзержинского и успешно окончил его в 1964 году. В дальнейшем получил назначение в войсковую часть по охране важных государственных объектов, где прослужил непрерывно 27 лет на различных должностях. Был первым командиром воинской части дислоцированной в городе Пскове. Прошел боевой путь от лейтенанта до подполковника.