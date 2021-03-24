Общество

160 волков убили в Псковской области в этом году

160 волков убили в Псковской области в этом году. Об этом сообщил первый заместитель председателя регионального комитета по природным ресурсам и экологии Сергей Екимов на заседании комитета по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию областного Собрания 24 марта, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Председатель комитета Андрей Козлов поинтересовался, какова должна быть «плотность волков» в регионе. «Численность волка 0,05 особей на 1000 га. На нашу область — 250 особей», - ответил Сергей Екимов и добавил, что численность волков в регионе достаточно высокая.

В прошлом году в Псковской области численность хищников составляла 170 особей, добыли 260. После 1 апреля станет известна актуальная численность волков в области, добавил Сергей Екимов.

По его словам, задолженности по выплатам за добычу волков на данный момент нет. Охотники получают на руки более 8000 рублей за особь. «Финансирование идет, выплаты производятся», - отметил он.