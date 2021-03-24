Общество

Юрий Сорокин: Парламентские часы — эффективный инструмент обсуждения актуальных проблем

Вице-спикер Псковского областного Собрания депутатов, заместитель секретаря регионального отделения «Единой России» и руководитель общественной приемной партии в Псковской области Юрий Сорокин 24 марта стал гостем радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове. В рамках программы «Дом Советов» ведущий Максим Костиков обсудил с ним вопросы, связанные с деятельностью регионального парламента. В частности, гость студии прокомментировал эффективность проведения парламентских часов.

- Юрий Юрьевич, наша с вами встреча проходит накануне очередной сессии областного Собрания. Знаю, что вы достаточно долго работали в карантинных условиях, когда не было возможности прямого диалога, бурных обсуждений. В том числе несколько месяцев не было так называемых парламентских часов. В этом году прошло несколько парламентских часов, на которых обсуждались вопросы электроснабжения, вывоза мусора. Темой следующего парламентского часа станет реализация программы «Чистая вода». Насколько, на ваш взгляд, эффективен такой метод работы — приглашать ответственных чиновников, руководителей предприятий и обсуждать с ними острые вопросы, указывать на какие-то проблемные моменты?



- Парламентские часы, которые у нас появились относительно недавно, на мой взгляд, доказали свою эффективность. Они позволяют пригласить к дискуссии конкретных специалистов, которые могут рассказать нам о ряде проблем, возникающих в нашем регионе. По опыту уже состоявшихся парламентских часов могу сказать, что они не являются проходными мероприятиями «для галочки». Для обсуждения всегда выбираются актуальные вопросы, которые беспокоят каждого жителя Псковской области. Например, проблемы с электроснабжением. Все мы помним, что было в регионе в начале года, когда из-за снежного циклона происходил обрыв проводов, и многие населенные пункты остались без электричества. Мы с коллегами по депутатскому корпусу призвали к ответу руководителей профильных служб. Они должны понимать, что мы вместе с жителями региона наблюдаем за их работой и переживаем за происходящее. Поэтому парламентские часы в том формате, в котором они проходят, безусловно, необходимы. Кстати, следующая сессия состоится завтра, 25 марта, и у нас пройдет очередной парламентский час, который также затронет важные темы, касающиеся многих жителей области.



- Почему на этот раз депутаты решили уделить внимание программе «Чистая вода»? На какие болевые точки обращают внимание парламентарии и избиратели?



- «Чистая вода» - безусловно, важный элемент качества нашей жизни. Не нужно объяснять, для чего нужна чистая вода — это и наше здоровье, и здоровье наших детей, и защита от разных заболеваний, в том числе онкологических. На ближайшей сессии в региональном парламенте, кроме этой темы, мы рассмотрим и ряд проблем жилищно-коммунального комплекса, которые не теряют своей актуальности на протяжении последних лет и на которые обращают внимание наши граждане.



- А готовятся ли какие-то специальные данные, которые предоставляются депутатам к каждому парламентскому часу? Вы обладаете реальной картиной, всей полнотой информации?



- Руководители органов исполнительной власти и все ответственные лица направляют нам статистику, которая соответствует реалиям сегодняшнего дня. И в своей работе мы с коллегами-депутатами исходим из того, что эти данные верны и точны. Если мы будем сомневаться в их объективности, тогда работать будет практически невозможно. Конечно, бывали случаи, когда во время изучения документов возникали сомнения в представленных цифрах, и мы задавали уточняющие вопросы. Недавний пример — когда мы разбирались в проблемах электроснабжения, в отчете были приведены данные о том, сколько звонков поступило в диспетчерскую службу к энергетикам. Мы усомнились в этой информации, потому что обращения наших граждан показывали - дозвониться было непросто. И прямо на парламентском часе депутат Алексей Севастьянов набрал номер диспетчерской службы — ответа не последовало. Это хороший пример, когда парламентский час выявляет проблемы, которые некоторые руководители пытаются закамуфлировать. А мы их вскрываем. Это полезная функция, которая и гражданам нравится, и нам помогает в работе.



- А как чиновники воспринимают парламентские часы? Легко они идут с депутатами на контакт? Готовы они приходить, отвечать на вопросы?



- В данном случае они обязаны предоставлять нам информацию, что и происходит. У нас с исполнительной властью Псковской области налажен конструктивный диалог и прямое, открытое общение. Это крайне важно. И, думаю, у нас не произойдет такой ситуации, когда представители органов исполнительной власти откажутся предоставлять нам какие-либо данные. Как я уже говорил выше, бывают ситуации, когда мы можем усомниться в тех или иных цифрах, и тогда чиновники дают нам дополнительные разъяснения. Иногда эти разъяснения нас удовлетворяют, иногда нет.



- Юрий Юрьевич, вы член совета областного Собрания, на котором, как я понимаю, определяются темы парламентского часа. По каким критериям решается, что эта тема злободневная и ее надо рассмотреть, а эту тему — нет? Как учитывается мнение оппозиции, населения?



- Каждый избранный депутат имеет право инициировать тему парламентского часа. Но, чтобы это не превращалось просто в желание конкретного депутата разобраться в том или ином вопросе, мы, в первую очередь, оцениваем актуальность предлагаемой темы. Другими словами, у нас нет математической формулы, которая бы рассчитала, что при определенном количестве обращений граждан мы будем проводить парламентский час. Здесь главный принцип - проблема или тема должны быть действительно важными для наших жителей. Бывает, что некоторые темы возникают внепланово, как это было в случае с парламентским часом по вопросам работы энергетиков. Тогда в наш адрес поступило очень много жалоб и обращений.