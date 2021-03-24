Общество

Юрий Сорокин: Поддерживать псковский регион в экологически здоровом состоянии - архиважная задача

«Поддерживать псковский регион в экологически здоровом состоянии архиважная задача», - такое мнение высказал в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове вице-спикер Псковского областного Собрания, заместитель секретаря регионального отделения «Единой России» Юрий Сорокин, комментируя важность состоявшегося 20 марта круглого стола «Этапы формирования экологической программы региона».

«Наша Псковская область занимает очень выгодное географическое положение: территория богата красивыми озерами, лесами и реками. И, конечно, поддерживать экологию нашего региона крайне важно, и решение этой задачи зависит от каждого из нас, от каждого жителя Псковской области. Место нашего проживания должно быть чистым», - отметил гость студии, высказав мнение, что надзорные органы должны четко контролировать деятельность предприятий, осуществляющих выбросы, в части соблюдения требований экологической безопасности.



«Убежден, что руководители предприятий должны соблюдать все существующие требования. И я как руководитель предприятия (завода «Псков-Полимер» - ред.) тоже их соблюдаю, хоть наше производство и не является опасным. Важно, чтобы руководители всех предприятий проявляли социальную ответственность и делали все, чтобы производство не наносило вред природе», - подчеркнул гость студии, добавив, что у «Псков-Полимера» есть экологический паспорт, и в него регулярно заносятся новые данные.



Кроме того, Юрий Сорокин в позитивном ключе отозвался по поводу деятельности экологических активистов, занимающихся экологическим просвещением населения региона. «Как гласит известная русская пословица, вода камень точит. И это как раз тот случай, когда мы должны методично, на всех уровнях власти популяризировать бережное отношение к окружающей среде», - заключил вице-спикер регионального парламента.