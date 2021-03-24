Общество

Юрий Сорокин привился от коронавируса

Вице-спикер Псковского областного Собрания депутатов, замсекретаря регионального отделения «Единой России» Юрий Сорокин сделал прививку от коронавируса. Об этом он сообщил в своем инстаграм-аккаунте.

«Сегодня сделал первую прививку от коронавируса. Все прошло успешно, самочувствие в норме», - написал он.

О своих планах привиться от COVID-91 он сегодня сообщил в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове. «В первых рядах я не пошел делать прививку, потому что уже переболел коронавирусом. Узнал о том, что у меня есть антитела, случайно, сдавая кровь. Видимо, переболел в легкой форме. Так или иначе, мне рекомендовали повременить с вакцинацией до марта-апреля», - пояснил вице-спикер регионального парламента в прямом эфире радиостанции.