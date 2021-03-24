Общество

Сотрудники Полистовского заповедника награждены грамотами Министерства экологии

Три сотрудника Полистовского заповедника получили почётные грамоты от Министерства природных ресурсов и экологии РФ за многолетний плодотворный труд, большой вклад в развитие рационального природопользования, экологической безопасности, охраны окружающей среды и в связи с профессиональным праздником «День особо охраняемых природных территорий». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе заповедника.

Игорь Михайлов пришел работать в заповедник в 2011 году, и с 2016 по 2019 год служил директором заповедника. Во время его руководства были введены в эксплуатацию гостевой дом и музей в деревне Гоголево и гостевые дома в деревне Ручьи, построены детские площадки и реконструированы некоторые туристические маршруты, что способствовало улучшению качества обслуживания посетителей.

«За весь период работы в коллективе учреждения он зарекомендовал себя как состоявшийся, востребованный специалист, активно принимает участие в жизни коллектива, плодотворно сотрудничает со всеми службами системы Минприроды России, местными организациями. Пользуется уважением среди коллег», - добавили в пресс-службе заповедника.

Светлана Игошева работала старшим научным сотрудником заповедника с 2010 года. С 2011 по 2021 год по совместительству исполняла обязанности заместителя директора заповедника по научной работе. Перечень научных работ, составленный Светланой Игошевой, включает в себя 13 тем научных исследований в сфере сохранения биоразнообразия и 65 параметров мониторинга окружающей среды, из которых 6 имеют многолетний ряд. Под ее руководством на территории заповедника постоянно работают представители институтов Российской академии наук, Московского университета им. М. В. Ломоносова, Санкт-Петербургского университета и Высшей школы экономики.

Игорь Иванов – старший государственный инспектор в области охраны окружающей среды отдела охраны заповедной территории.

«Игорь Федорович отличается повышенной работоспособностью, выражающейся в высокой результативности и эффективности охраны территории учреждения. За весь период работы зарекомендовал себя состоявшимся, востребованным специалистом, готовым в любой момент времени прийти на помощь», - рассказали в пресс-службе заповедника.