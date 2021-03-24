Общество

В Псковской области планируют привести в порядок Порховскую ГЭС

В Псковской области планируют привести в порядок Порховскую гидроэлектростанцию. Об этом сообщил первый заместитель председателя областного комитета по природным ресурсам и экологии Сергей Екимов на заседании комитета по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию Псковского областного Собрания 24 марта, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Мы сейчас активно развиваем туризм, крепость реставрируется, парк. Все находится в центре города. И это сооружение в центральной части города совсем не вписывается. Есть ли планы по этому сооружению, чтобы привести его в порядок?» - поинтересовался депутат Геннадий Григорьев.

«Прорабатывался вопрос с районной администрацией, они готовы взять», - сказал Сергей Екимов.

«Наша администрация готова взять на баланс?» - уточнил депутат. «Обсуждалось, да», - пояснил первый зампредседателя комитета.

«У нас есть шанс привести его в порядок?» - спросил Геннадий Григорьев. «Да», - ответил Сергей Екимов, пояснив, что софинансирование на приведение объекта в порядок может быть не только из областного, но из федерального бюджета.

Сергей Екимов напомнил, что ГЭС функционировала лишь на протяжении 8 лет в 1960-е годы.