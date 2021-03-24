Общество

Проблемы организации онкопомощи в Псковской области обсудили в Собрании депутатов

Проблему недостаточной информированности жителей региона о первых симптомах раковых заболеваний подняли участники круглого стола, посвященного организации онкологической помощи. Обсуждение прошло в областном Псковском областном Собрании депутатов, его модератором выступил первый вице-спикер парламента Виктор Антонов, а основным докладчиком - главный врач Псковского областного онкологического диспансера Александр Юров, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального парламента.

В дискуссии приняли участие председатель комитета по здравоохранению Марина Гаращенко, вице-спикер Юрий Сорокин, заместитель председателя комитета по труду и соцзащите Наталья Тудакова, депутаты-врачи Игорь Дитрих, Валерий Василевский и Андрей Ставрунов.

Александр Юров начал с сообщения о том, как диспансер перенес непростой «ковидный» год - ни одна койка не была перепрофилирована, медучреждение закрыло все кадровые проблемы, приобретено новое оборудование, а в планах - открытие третьей операционной и переоборудование пристройки поликлиники РЖД, где будет установлен новый томограф.

«В 2021 году мы планируем увеличить количество эндохирургических операций на ранних стадиях и лапароскопических вмешательств. От наметившейся тенденции 2020 года отступать не намерены. Естественно, планируем обеспечить полную доступность в онкодиспансере всех видов лекарственной терапии. Эта работа также началась в 2020 году. Ежегодно регистрируются новые препараты, мы за этим следим. Мы стараемся максимально быстро закупать необходимые препараты, чтобы обеспечить всем необходимым пациентов в условиях нашего субъекта», - поделился планами Александр Юров.

Медучреждение активно использует возможности телемедицины с коллегами из НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова, в том числе для консультаций при расшифровке анализов. Ежегодно за помощью к врачам Псковского онкодиспансера обращается более 72 тысяч человек, в 2020 году было проведено более 85 тысяч консультаций.

Вице-спикер Виктор Антонов согласился, что возможности у медучреждения прекрасные. «У диспансера был длительный период становления. Благодаря усилиям многих губернаторов диспансер сегодня прилично оснащен. Хотелось бы узнать, какие есть проблемы, чем мы можем помочь», - обратился к главврачу модератор дискуссии.

Александр Юров признался, что на сегодняшний день при всех возможностях диспансера проблемой остается недостаточная информированность жителей региона. Для достижения лучших результатов в лечении необходимо как можно раньше выявить болезнь, а пациенты зачастую просто не доходят до врача вовремя.

В период пандемии была полностью остановлена диспансеризация, и это негативно сказалось на уровне выявления больных. «Мы собираем пациентов из больниц всех муниципальных образований, мы ищем их. Врачи-онкологи выезжают в районы, проверяют карты. За прошедшие два месяца четыре района показали максимальные цифры по диспансеризации. Естественно, там идет большее количество выявленных пациентов 1-2 стадии. Чем раньше мы получаем пациентов, тем больше у них шансов», - рассказал главный онколог области.

Замглавного врача по хирургии областной клинической больницы, депутат Игорь Дитрих обратил внимание, что в 2020 году самое большое количество запущенных онкобольных, поступивших в его отделение, пришлось на город Псков. «Как мы можем повлиять на ситуацию? Может быть, нам работодателей привлекать к проведению диспансеризации? Проводить проверки по визуальным формам рака?» - задал вопрос коллегам хирург областной больницы.

Юрий Сорокин как руководитель крупного псковского предприятия поинтересовался у Александра Юрова, что нужно для организации такой проверки. Главврач онкодиспансера пояснил, что для начала необходимо знать соотношение сотрудников по полу и возрастным группам.

«Очень часто работающие люди не обращаются за помощью, потому что боятся потерять работу, лишний раз уйти на больничный лист. Мы готовы к проведению профосмотров в рамках прямых договоров, но зачастую работодатели при организации диспансеризации обходятся ограниченным перечнем специалистов», - заметил в продолжение Александр Юров.

«Мы готовы к пилотному проекту», - подтвердил свое намерение Юрий Сорокин.

Наталья Тудакова напомнила, что при обсуждении проекта бюджета поднимала вопрос об увеличении суммы на социальную рекламу методов диагностики и профилактики хронических неинфекционных заболеваний, являющихся основными причинами смертности населения региона. «Тогда мне ответили, что у нас выделяется достаточно средств и задача по информированию возложена на бюджетное учреждение «Центр общественного здоровья и медицинской профилактики», - напомнила Наталья Тудакова. - А между тем, даже среди моих знакомых не так много людей, которые знают, какие исследования необходимо проходить по возрасту, на что важно обратить внимание».

«Вы сказали, что за помощью в онкодиспансер обратилось 72 тысячи человек. Это каждый 9-й житель области. Это очень много. Надо не говорить, надо кричать. В каждой второй семье есть свои случаи. Надо говорить людям конкретно, что нужно делать», - обратилась к Александру Юрову Наталья Тудакова.

Подводя итог встречи, Виктор Антонов пожелал Александру Юрову успехов. «Хорошее учреждение вам досталось. Но мы желаем вам развернуться еще шире. Конечно, это сложно, на это уходят годы. Показатели с вас спросят другие, а мы искренне желаем вам успехов», - резюмировал вице-спикер.