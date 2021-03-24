Общество

Подростки из многодетных семей познакомились с работой следователя

Онлайн-экскурсия в Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области прошла для подростков из ПОООМС «Дети - наше будущее» в рамках акции «Операция "Профориентация"» и проекта «Ради жизни». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе организации.

В мероприятии приняли участие школьники из Пскова, Островского и Палкинского районов.

Следователи отдела криминалистики рассказали ребятам об особенностях работы на месте происшествия при сборе улик, продемонстрировали криминалистическую и специальную технику. Кроме того, офицеры рассказали об успешно раскрытых уголовных делах.

В завершении мероприятия перед ребятами выступил представитель кадрового подразделения, который довел информацию об условиях поступления на службу и в образовательные учреждения Следственного комитета России.