Общество

15 тысяч наименований насчитывает ассортимент товаров в гипермаркете DOMMO в Пскове

ТРК «Акваполис» готовится к своему 5-летию и начинает ретроспективу статей о тех, кто делает ТРК привлекательным и любимым для покупателей. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в группе компаний «ЛУГ», сегодня речь пойдет о гипермаркете DOMMO.

Гипермаркеты DOMMO динамично развивающаяся, молодая торговая сеть на рынке России, но уже успешно реализует свою миссию: занимать лидирующие позиции в глобальной дистрибуции, товаров для дома, хозяйственных товаров и постоянно радуя своих клиентов и деловых партнеров качеством и новизной своих товаров и услуг, являющихся результатом совершенства внутренних процессов, мастерства сотрудников, и уникального подбора мощных брендов.

Сеть магазинов DOMMO открылась в Пскове в прошлом году в ТРК «Акваполис». Ассортимент товаров, представленных в гипермаркете, насчитывает более 15 тысяч наименований. Клиентам предлагается широкий выбор посуды, сувениров и товаров хозяйственного назначения, а также товары садово-дачного ассортимента.

DOMMO сотрудничает с ведущими производителями посуды, товаров для дома из России, Франции, Дании, Турции, Польши, Англии, Китая, Бельгии и др. Гипермаркет работает напрямую с проверенными поставщиками, которые предлагают сертифицированную, качественную продукцию по отличным ценам.

Постоянно проводит акции совместно с заводами производителями, и непрерывно обновляет ассортимент для своих покупателей.