Общество

200 волонтеров из Псковской области поддержат голосование за проекты благоустройства

Завершился набор в волонтерский корпус проекта общероссийского голосования за объекты благоустройства. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона, в Псковской области для оказания помощи в организации меропритяия зарегистрировались порядка 200 добровольцев.

Волонтерам предстоит рассказать жителям региона о проектах формирования городской среды, выставленных на обсуждение, о работе платформы и возможности повлиять на то, как будут развиваться города и поселки Псковской области. Помимо этого, они помогут всем желающим проголосовать упрощенно, «на месте» — для этого у волонтеров будет облегченная версия платформы, а гражданину для голосования понадобится лишь номер телефона.

Онлайн-голосование пройдет на специальной платформе za.gorodsreda.ru в один и тот же для всех регионов страны срок — с 26 апреля по 30 мая. В голосовании за объекты благоустройства сможет принять участие каждый житель Псковской области старше 14 лет. Отдать свой голос можно за общественные территории, а также за их дизайн-проекты. Объекты, которые наберут наибольшее число голосов, попадут в адресный перечень территорий для благоустройства на следующий год.

Ранее актуальные вопросы организации рейтингового голосования на территории региона стали темой рабочего совещания под председательством Василия Осипова.