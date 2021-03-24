Общество

В деревне Неелово-2 отключат электроснабжение

25 марта с 9.00 до 17.00 в деревне Неелово-2 Псковского района запланировано отключение электроснабжения. Об этом сообщила в своей группе В Контакте администрация Псковского района.

Причина отключения - расчистка трассы.