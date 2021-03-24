Общество

Губернатор поручил руководству Пскова составить план-график приведения в порядок рекламных объектов

Вопросы оформления рекламных вывесок в Пскове были рассмотрены на совещании губернатора Михаила Ведерникова. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областной администрации, в обсуждении приняли участие глава администрации Пскова Александр Братчиков и главный архитектор Псковской области Евгений Шапкин.

Александр Братчиков проинформировал о работе, которая была проделана в Пскове за последние годы в рамках приведения в порядок внешнего облика города с точки зрения единообразного оформления торговых объектов. В частности, по поручению Главы региона принят дизайн-код размещения вывесок и разработана правовая база, регламентирующая деятельность собственников и арендаторов торговых помещений.

До лета все вывески в Пскове должны быть приведены в порядок согласно утвержденным правилам оформления. После указанного срока к нарушителям требований будут применены меры административного воздействия, сообщил глава администрации Пскова. Он также отметил, что к новым вывескам уже применяются актуальные требования к оформлению.

Михаил Ведерников поблагодарил руководство города за проделанную работу. Глава региона обратил внимание на необходимость создания алгоритма действий в отношении тех, кто не приведет в соответствие с требованиями наружные элементы торговой точки: предоставить им возможность самостоятельно исправить вывеску, либо передать эту работу городским службам с последующим выставлением счета за оказанные услуги.

Далее Александр Братчиков рассказал о работе по борьбе с незаконными рекламными конструкциями. Так, за прошедшие два года в Пскове демонтировано около 30 таких объектов. В 2020 году убрано почти 50 рекламных щитов, выявлено более 3,2 тыс нарушений, касающихся размещения объектов незаконной рекламы. Все они устранены. Кроме того, приведены к единому стилю оформления около 400 объектов стационарной торговли, на 12 объектах завершается реконструкция, свыше 110 — демонтированы, в том числе и на территории рынка напротив сквера 60-летия Октября.

В рамках совещания были рассмотрены и вопросы, касающиеся работы летних кафе, террас и мобильных точек торговли, план модернизации аттракционов в детском парке.

По итогу совещания глава региона поручил руководству города составить план-график приведения в порядок рекламных объектов города на текущий год. В него, в первую очередь, должны войти центральные улицы города и точки притяжения туристов, подчеркнул Михаил Ведерников.

«Важно, чтобы работа велась не эпизодично, а планомерно и комплексно, чтобы контролировать ситуацию, видеть реальные результаты работы. Это важно для формирования позитивного примера для последующего распространения в муниципалитеты практики совершенствования внешнего вида населенных пунктов», — заключил губернатор.