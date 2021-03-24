Общество

Около 16 тысяч нарушений мер по COVID-19 выявили в Псковской области

Вопрос о контроле над исполнением антикоронавирусного указа обсудили участники координационного совещания по обеспечению правопорядка в Псковской области. О проделанной работе в этом направлении доложили представители полиции, регионального комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике, управления Роспотребнадзора, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации области.

На территории региона проводятся рейды, в частности, в местах скопления людей: на объектах торговли и в общественном транспорте. В основном представители правоохранительных органов стараются обойтись профилактической беседой, но при этом на территории региона зарегистрировано порядка 16 тысяч административных правонарушений. Фиксируются и факты систематических нарушений.

«Эпидемиологическая обстановка в регионе стабилизировалась, есть тенденция к улучшению, но состояние дел достаточно зыбкое. Насколько уверенно мы будем двигаться к очередному этапу снятия ограничений, будет зависеть от того, как граждане соблюдают требования, принятые региональным оперштабом. Действующие проверки считаю нужным сохранить», — прокомментировал ситуацию губернатор Михаил Ведерников.

Глава региона добавил, что впереди регион ждут майские праздники, когда количество людей удваивается, что может привести к росту заболеваемости. В эти дни предполагается усилить контроль над соблюдением санитарно-эпидемических ограничений.