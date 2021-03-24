Общество

Около 1 млн рублей направят на обустройство пунктов полиции в Псковской области

Дополнительные меры поддержки для участковых уполномоченных полиции, в том числе вопрос обеспечения сотрудников служебным жильем, обсудили участники координационного совещания по обеспечению правопорядка в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона.

С докладом выступил руководитель регионального управления МВД России по Псковской области Алексей Овсянников. Он подчеркнул, что участковые зачастую становятся связующим звеном между ведомством и населением. При этом сотрудники выполняют большой объем работы: за прошлый год ими раскрыто значительное количество преступлений, пресечено более 22 тысяч административных правонарушений, рассмотрено более 60 тысяч обращений и заявлений граждан. Руководитель регионального управления при этом обозначил не только необходимость в предоставлении служебного жилья, но и поддержки со стороны региона в вопросе ремонта участковых пунктов полиции.

Губернатор Михаил Ведерников в свою очередь подчеркнул, что у участковых во время первой и второй волны роста заболеваемости COVID-19 был значительный объем работы, но их усилия, в том числе, позволили региону пройти эти этапы с наименьшими потерями.

«Я хотел бы в первую очередь поблагодарить глав районов, кто действительно с пониманием отнесся к проблемам обеспечения жильем участковых уполномоченных. Но есть ряд муниципалитетов, которые не могут решить этот вопрос положительно. Коллеги, не относитесь к этой задаче формально», — отметил он и поручил руководителям ряда муниципалитетов в ближайшее время предоставить варианты решения жилищного вопроса.

Глава региона подчеркнул, что ряд участковых пунктов действительно находятся в неудовлетворительном состоянии. На решение данного вопроса в рамках профильной региональной программы планируется выделять средства, в текущем году — порядка 1 млн рублей. Михаил Ведерников акцентировал внимание на необходимости создания комфортных условий для работы специалистов.

«УМВД России по Псковской области решит, в какой последовательности приводить помещения в порядок, исходя из состояния этих участковых пунктов. Важно, чтобы работа велась ежегодно и системно», — сказал глава региона.